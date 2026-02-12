  1. Моя Слобода
На ул. Болдина водитель автобуса грубо нарушил ПДД

Видео с «неспортивным» поведением появилось в Сетию

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали кадры, снятые на повороте с ул. Тульской на ул. Болдина. На записи видно, как водитель автобуса грубо нарушил правила дорожного движения.

«Снято 03 февраля 2026 г. Автобус №50, госномер #х362нс71. Повернул налево через две сплошные под идущий поток транспорта с двух сторон. Подверг опасности всех участников движения», - прокомментировала автора видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
