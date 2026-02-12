Где в Туле не будет света 13 февраля

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- пер. Кирпичный, 2-24 (чётн.), 3, 7,
- ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.), 5-а,
- ул. Демидовская, 172-244 (чётн.), 211-247 (нечётн.),
- ул. Железнодорожная, 14-23,
- ул. Октябрьская, 132, 150,
- пер. Володарского, 1-35 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
- ул. Сакко и Ванцетти, 175-а, 148-а, 175-217 (нечётн.), 148-184 (чётн.),
- ул. Н. Волоховская, 22-42 (чётн.), 23-41 (нечётн.), 51-64,
- ул. 1-я Криволученская, 33-53 (нечётн.), 41-а
- ул. 2-я Криволученская, 28-38 (чётн.), 27-45 (чётн.),
- ул. 5-я Криволученская, 22-28 (чётн.),
- ул. Кауля, 51 к. 2, 49 к. 1, 47, 49, 49-а, 45 к. 1, 47 к. 4, 78, 82, 90,
- ул. Тимирязева, 85, 89,
- ул. Лазинского, 4, 5, 6, 22, 23,
- ул. П. Алексеева 39, 57,
- пос. Косая Гора: ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.),
- Орловское шоссе, 45-59 (нечётн.),
- ул. Калинина, 15-27 (нечётн.), 16-26 (чётн.),
- ул. Шевченко, 2-50 (чётн.), 1-39 (нечётн.), 1-а,
- ул. Кирова, 31,
- пос. Скуратово: ул. Пионерская, 7-17, 10-а,
- ул. Ленина 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.),
- СНТ «Тулавтодор»,
- СНТ «Изыскатель»,
- пос. Ивановские дачи,
- ул. Шоссейная,
- ул. Фестивальная,
- ул. Энтузиастов,
- Мясново: 5-й Полюсный пр-д, 10, 11, 12, 12, 12/1, 21/1, 31, 33,
- 10-й пр-д, 1-д, 2-е, 2-д,
- 11-й пр-д, 1-7(нечётн.), 1-а, 1-б, 1-в, 2, 2-б, 4, 6, 7-а, 8-б,
- 12-й пр-д, 1-7 (нечётн.), 1-в, 1-г, 1-д, 8, 10,
- 16-й пр-д, 2-22 (чётн.), 9-25 (нечётн.), 3-а, 5-а,
- 17-й пр-д, 2-28 (чётн.), 1-27 (нечётн.),
- 18-й пр-д, 27-35 (нечётн.), 50-64 (чётн.),
- ул. Тихмянова, 4-16 (чётн.), 2-ж, 9,
- 7-й Полюсный пр-д, 47, 49, 51,
- Парашютный пр-д, 2-16 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
- 18-й пр-д, 66-92 (чётн.), 39-71 (нечётн.), 51-а, 51-б, 45-б, 78-а,
- 17-й пр-д, 29, 30,
- 16-й пр-д, 24, 27,
- ул. Дружба, 3-7 (нечётн.).