«Единая Россия» открыла стоматологические кабинеты в двух новомосковских школах

Проект «Улыбка детства», который стартовал семь лет назад, охватывает множество муниципальных образований региона.

11 февраля в Новомосковске состоялось торжественное открытие новых стоматологических кабинетов в Центрах образования № 9 и № 1. Эти кабинеты оборудованы современным стоматологическим оборудованием и открываются в рамках народной программы, федерального партийного проекта «Здоровое будущее» и региональной акции «Улыбка детства».

Поздравить коллективы школ приехали секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», сенатор РФ Николай Воробьев и глава Тулы, руководитель фракции «Единая Россия» в городской Думе, главный врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Алексей Эрк.

«Акция «Улыбка детства» реализуется при поддержке губернатора Дмитрия Миляева, региональным отделением партии «Единая Россия», Тульской областной стоматологической поликлиникой и социальными партнерами. Основная цель — развитие школьной медицины и сохранение здоровья детских зубов. Открытие новых стоматологических кабинетов — это важный шаг к тому, чтобы каждый ребенок имел доступ к качественной медицинской помощи прямо в школе», — отметил Николай Воробьев.

Проект «Улыбка детства», который стартовал семь лет назад, охватывает множество муниципальных образований региона. Новые стоматологические кабинеты в ЦО № 9 и № 1 стали 37-м и 38-м объектами данного проекта.

Алексей Эрк подчеркнул важность новых кабинетов:

«Дети смогут бесплатно по полису ОМС и с согласия родителей получать стоматологическую помощь: профилактические осмотры, лечение кариеса с использованием современных материалов и анестезии, а также обучение гигиене полости рта. Это уникальный проект, не имеющий аналогов в Российской Федерации».

В торжественном открытии также приняли участие зампред Тульской областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» в Тульской областной Думе Александр Рем, глава Новомосковска Алексей Платонов и глава администрации Новомосковска Руслан Бутов.

Традиционно «Единая Россия» также передала школьникам более 120 комплектов зубных щеток и пасты для гигиены полости рта.

сегодня, в 10:49
В Киреевском районе BMW снес 65-летнюю женщину
В Киреевском районе BMW снес 65-летнюю женщину
На Международном конгрессе госуправления Дмитрия Миляева назвали передовиком в работе с муниципалитетами
На Международном конгрессе госуправления Дмитрия Миляева назвали передовиком в работе с муниципалитетами

