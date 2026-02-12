  1. Моя Слобода
В Киреевском районе BMW снес 65-летнюю женщину

С травмами ее госпитализировали.

В Киреевском районе BMW снес 65-летнюю женщину
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Авария случилась 11 февраля в 19.24 около дома № 20 на улице Советской в Киреевском районе. 24-летний парень на BMW наехал на 65-летнего пешехода. 

В результате ДТП женщину с различными травмами госпитализировали. 

сегодня, в 11:05 −2
