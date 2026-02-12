В Киреевском районе BMW снес 65-летнюю женщину

Авария случилась 11 февраля в 19.24 около дома № 20 на улице Советской в Киреевском районе. 24-летний парень на BMW наехал на 65-летнего пешехода.
В результате ДТП женщину с различными травмами госпитализировали.
