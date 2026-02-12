На Международном конгрессе госуправления Дмитрия Миляева назвали передовиком в работе с муниципалитетами

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

О слаженной работе между региональным центром и муниципальной властью высказался один из спикеров — Евгений Грачев, заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике.

По словам Грачева, сейчас муниципалитеты становятся соавторами изменений и активными участниками процесса управления. Но не всегда региональная власть уделяет муниципалитетам должное внимание, «в первую очередь, благодаря Президенту, который своим примером показывает личную вовлеченность в работу муниципальных образований».

«Странно, когда работаешь в одной команде, в одном регионе, у главы муниципалитета нет телефона губернатора, нет прямого общения», — отметил Грачев.

Грачев отметил, что так обстоят дела не во всех российских регионах. В частности, Дмитрия Миляева он назвал одним из передовиков в работе региона с муниципалитетами.

«Прежде всего, речь идет об ответственности. Когда в процесс погружены все, уровень ответственности повышается, растет вовлеченность в решение проблем населения», — сказал Грачев.