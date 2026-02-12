  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На Международном конгрессе госуправления Дмитрия Миляева представили как передовика в работе с муниципалитетами - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

На Международном конгрессе госуправления Дмитрия Миляева назвали передовиком в работе с муниципалитетами

Главная задача текущей сессии конгресса — укрепление единства публичной власти.

На Международном конгрессе госуправления Дмитрия Миляева назвали передовиком в работе с муниципалитетами
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

О слаженной работе между региональным центром и муниципальной властью высказался один из спикеров — Евгений Грачев, заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике.

По словам Грачева, сейчас муниципалитеты становятся соавторами изменений и активными участниками процесса управления. Но не всегда региональная власть уделяет муниципалитетам должное внимание, «в первую очередь, благодаря Президенту, который своим примером показывает личную вовлеченность в работу муниципальных образований».

«Странно, когда работаешь в одной команде, в одном регионе, у главы муниципалитета нет телефона губернатора, нет прямого общения», — отметил Грачев.

Грачев отметил, что так обстоят дела не во всех российских регионах. В частности, Дмитрия Миляева он назвал одним из передовиков в работе региона с муниципалитетами.

«Прежде всего, речь идет об ответственности. Когда в процесс погружены все, уровень ответственности повышается, растет вовлеченность в решение проблем населения», — сказал Грачев.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:47 −5
Другие статьи по темам
Событие
конгресс
Люди
Дмитрий Миляев
Погода в Туле 12 февраля: мокрый снег и потепление
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 12 февраля: мокрый снег и потепление
сегодня, в 07:00, 83 1105 1
Почти 15 тысяч тульских девятиклассников заявились на итоговое собеседование
Жизнь Тулы и области
Почти 15 тысяч тульских девятиклассников заявились на итоговое собеседование
сегодня, в 09:00, 46 964 -2
Миляев рассказал о ночной атаке беспилотников на Тульскую область
Жизнь Тулы и области
Миляев рассказал о ночной атаке беспилотников на Тульскую область
сегодня, в 06:58, 33 2304 -3
«Тренируйте мышцу доброты»: Дмитрий Миляев рассказал, как нужно работать чиновникам
Политика и экономика
«Тренируйте мышцу доброты»: Дмитрий Миляев рассказал, как нужно работать чиновникам
сегодня, в 11:44, 25 554 -6

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Единая Россия» открыла стоматологические кабинеты в двух новомосковских школах
«Единая Россия» открыла стоматологические кабинеты в двух новомосковских школах
В Туле отменили выплаты для приюта «Континент+»
В Туле отменили выплаты для приюта «Континент+»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.