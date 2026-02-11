  1. Моя Слобода
Илья Степанов включился в вопросы благоустройства, ЖКХ и цифровизации

Депутат Тульской областной Думы и советник губернатора провел приём граждан в Общественной приёмной партии «Единая Россия».

Активист из Узловой обратился по вопросу благоустройства могилы выдающегося советского деятеля, организатора угольной промышленности СССР и почетного гражданина Новомосковска Дмитрия Григорьевича Оники на Новодевичьем кладбище в Москве. Также была затронута тема увековечивания памяти известного советского хирурга, академика Сергея Сергеевича Юдина. В 1917 году Юдин проходил военную службу в Туле, заведуя хирургическим отделением лазарета Красного Креста и работая в Тульской губернской больнице.

Два обращения касались корректности начислений за вывоз мусора и потребленную электроэнергию. В одном случае жительнице Тулы была некорректно начислена двойная плата. В другом — на дачных участках в СНТ «Октава-5» без ведома и согласия владельцев были установлены счетчики, показывающие аномально высокие показания.

Ещё один заявитель пожаловался на нарушение гражданских прав.

«При наличии факта нарушения, скорее всего, правоохранительным органам предстоит установить виновное лицо. Моя позиция основана исключительно на действующем законодательстве. Закон суров, но он закон, и именно он должен применяться в любой ситуации», — прокомментировал Илья Степанов.

Также гражданин обратился с просьбой ускорить работу над программой «Доступный интернет 71», о запуске которой 2 февраля объявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Программа предусматривает два основных направления: развитие мобильной связи и обеспечение проводного доступа в интернет.

сегодня, в 16:30 0
