Тулякам рассказали, как проверить долги у судебных приставов на Госуслугах

В результатах поиска отображаются:
- Номер, дата и основание возбуждения исполнительного производства
- Сумма долга
- Название и адрес отдела судебных приставов
- ФИО пристава-исполнителя
- Дата и причина окончания или прекращения производства (если есть)
Для поиска по физлицу понадобятся:
- ФИО
- Дата рождения
- Регион ведения производства
- Для проверки организации потребуется:
- Полное наименование
- Адрес
- Регион
С помощью сервиса можно узнать о задолженностях по кредитам, алиментам, налогам, штрафам и другим обязательствам. Своевременная проверка помогает оценить риски, избежать ограничения выезда за рубеж, ареста имущества, а также проблем при крупных сделках или работе с контрагентами.
Услуга доступна всем зарегистрированным пользователям портала.
