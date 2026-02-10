Тулякам рассказали, как проверить долги у судебных приставов на Госуслугах

Сервис позволяет узнать не только о своих задолженностях, но и проверить данные о физических лицах или организациях.

Фото из архива Myslo.

В результатах поиска отображаются:

Номер, дата и основание возбуждения исполнительного производства

Сумма долга

Название и адрес отдела судебных приставов

ФИО пристава-исполнителя

Дата и причина окончания или прекращения производства (если есть)

Для поиска по физлицу понадобятся:

ФИО

Дата рождения

Регион ведения производства

Для проверки организации потребуется:

Полное наименование

Адрес

Регион

С помощью сервиса можно узнать о задолженностях по кредитам, алиментам, налогам, штрафам и другим обязательствам. Своевременная проверка помогает оценить риски, избежать ограничения выезда за рубеж, ареста имущества, а также проблем при крупных сделках или работе с контрагентами.

Услуга доступна всем зарегистрированным пользователям портала.

Проверить долги можно здесь.