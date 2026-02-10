  1. Моя Слобода
Тулякам рассказали, как проверить долги у судебных приставов на Госуслугах

Сервис позволяет узнать не только о своих задолженностях, но и проверить данные о физических лицах или организациях.

Фото из архива Myslo.

В результатах поиска отображаются:

  • Номер, дата и основание возбуждения исполнительного производства
  • Сумма долга
  • Название и адрес отдела судебных приставов
  • ФИО пристава-исполнителя
  • Дата и причина окончания или прекращения производства (если есть)

Для поиска по физлицу понадобятся:

  • ФИО
  • Дата рождения
  • Регион ведения производства
  • Для проверки организации потребуется:
  • Полное наименование
  • Адрес
  • Регион 

С помощью сервиса можно узнать о задолженностях по кредитам, алиментам, налогам, штрафам и другим обязательствам. Своевременная проверка помогает оценить риски, избежать ограничения выезда за рубеж, ареста имущества, а также проблем при крупных сделках или работе с контрагентами.

Услуга доступна всем зарегистрированным пользователям портала.

Проверить долги можно здесь

Госуслуги
Тула
Волейболистки «Тулицы» «всухую» обыграли «Енисей»
Волейболистки «Тулицы» «всухую» обыграли «Енисей»

