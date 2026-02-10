  1. Моя Слобода
На каких улицах Тулы не будет электроэнергии 11 февраля

Плановые работы пройдут с 9.00 до 17.00.

Публикуем адреса от «Тулгорэлектросетей»:

  • пер. Городской, 29, 31, 33, 33-а,
  • ул. Рязанская, 32 к. 4, 30 к. 2,
  • ул. Кутузова, 3 к. 1,
  • ул. Марата, 67,
  • ул. Октябрьская, 192, 194, 198, 202,
  • ул. Гончарова, 35,
  • ул. Щепкина, 2-20 (чётн.),
  • ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • Епифанское шоссе, 37-57 (нечётн.), 28-а,
  • ул. Ивана Франко, 1-21 (нечётн.), 2-а, 4, 4-б, 6-а, 6-б, 12-а,
  • ул. Газовая, 40, 42, 44,
  • пр-д Айвазовского 6а, 6б, 12-а, 14,
  • пос. Скуратово: ул. Пионерская,  7-17, 10-а,
  • ул. Ленина 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.),
  • СНТ «Тулавтодор»,
  • СНТ «Изыскатель»,
  • пос. Ивановские дачи,
  • ул. Шоссейная,
  • ул. Фестивальная,
  • ул. Энтузиастов.

