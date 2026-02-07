  1. Моя Слобода
Центробанк предупреждает туляков о новой финансовой пирамиде

Организаторы завлекают клиентов бонусами, которые якобы можно обменять на сертификаты маркетплейсов.

Центробанк предупреждает туляков о новой финансовой пирамиде

Центральный Банк России выявил в проекте Deep Cashback (DCB), организованного ООО «Добролайф», признаки финансовой пирамиды. Информация о нем вошла в предупредительный список Банка России.

Организаторы проекта призывают людей присоединиться к цифровой программе лояльности – купить карту, на которую карту обещают начислять бонусы. Их, в свою очередь, можно будет обменять на сертификаты маркетплейсов.

Для увеличения дохода нужно привлекать новых участников. Компания не ведет реальной деятельности и не может гарантировать заявленный доход. Наличие партнерских соглашений с маркетплейсами не подтверждается, уточнили в тульском отделении Банка России.

Проект строится на принципах сетевого маркетинга. Общение с клиентами ведется через Telegram, при попытке вывести средства администраторы канала ссылаются на технические сложности, а потом перестают отвечать.

Банк России призывает всех быть осмотрительными при выборе финансовой компании и никогда не взаимодействовать с нелегалами. Проверить, легально или нет работает финансовая организация, можно здесь.

 

сегодня, в 15:22
