В Туле за 84,4 млн рублей продают право на застройку рядом с деревней Липки

Фото Алексея Пирязева.

Администрация Тулы проводит торги по продаже права на комплексное освоение территории в районе деревни Липки. Организационными вопросами занимается Управление градостроительства и архитектуры городской администрации.

Торги пройдут онлайн в марте 2026 года, стартовая стоимость лота — 84,4 миллиона рублей. Победитель получит право обустроить территорию площадью 22 га. Размер задатка: 30% от начальной цены предмета аукциона — 25,3 миллиона рублей.

Цель проекта — создать новую зону для индивидуальной жилой застройки, включающую строительство частных домов и сопутствующую инфраструктуру (детсады, дороги, парки, спортивные площадки и др.). Фактически речь идет о строительстве нового коттеджного поселка с благоустроенными улицами и удобствами для комфортной жизни.

Покупатель лота сможет возводить жилые здания и объекты социально-культурного назначения согласно утверждённым строительным нормам и правилам. Объем планируемого строительства должен соответствовать минимальным и максимальным параметрам, прописанным в нормативных актах. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 40%.