Готовность строительства нового цеха на очистных в Туле составила 40%

Глава городской администрации Илья Беспалов проверил ход строительства объекта.

На очистных сооружениях активно ведется строительство цеха механического обезвоживания осадка. Это дорогостоящий проект стоимостью около 1,5 млрд рублей.

Как стало известно в ходе совещания у главы администрации Тулы Илья Беспалова, готовность объекта составила более 40%. Работы ведутся в плановом графике.

Новый цех позволит технологично обрабатывать и обезвоживать осадок, который образуется при очистке сточных вод.

Это решит две ключевые задачи: в разы сократит площади иловых карт и значительно уменьшит неприятный запах.

Строительство комплекса, включающего несколько зданий и сооружений, началось в начале 2025 года. На данный момент уже выполнены бетонные работы по устройству фундаментов и резервуаров ключевых объектов, смонтировано оборудование илоуплотнителей. Сейчас на площадке ведется армирование плиты перекрытия цеха и прокладка сетей, задействованы 64 специалиста и 14 единиц техники. 

Поставки основного технологического оборудования начнутся уже в марте. Полное завершение строительства и ввод цеха в эксплуатацию запланированы на ноябрь 2026 года.

«Этот объект крайне важен для города. Мы решаем серьезные экологические задачи. Необходимо сохранять жесткий контроль, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок», – подчеркнул Илья Беспалов.

 

сегодня, в 19:43 0
