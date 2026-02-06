  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Пузакова припаркованный автобус мешает пешеходам - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

На ул. Пузакова припаркованный автобус мешает пешеходам

Продолжаем публиковать материалы читателей.

На ул. Пузакова припаркованный автобус мешает пешеходам

Лилия прислала в нашу традиционную рубрику кадры, снятые в районе дома №19А по ул. Пузакова в Туле. На снимках видно припаркованный автобус с табличкой маршрута №64.

photo_2026-02-04_18-20-09.jpg

«Каждый день паркуется на этом месте, нарушая правила. На пешеходном переходе людей не видно, проезжающие авто тормозят перед людьми впритык. Переход закрыт на одну полосу. Собьют пешехода!», - возмутилась автор снимков.

photo_2026-02-04_18-20-12.jpg

photo_2026-02-04_18-20-14.jpg

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
сегодня, в 15:31, 31 694 3
Дрифтер устроил «показуху» в Глушанках
Дежурная часть
Дрифтер устроил «показуху» в Глушанках
вчера, в 20:17, 44 2432 2
В Туле водитель грузовика очень торопился на перекрестке
Дежурная часть
В Туле водитель грузовика очень торопился на перекрестке
вчера, в 18:17, 6 1361 -1
На ул. Оборонной водитель ГАЗели спровоцировал ДТП и уехал
Дежурная часть
На ул. Оборонной водитель ГАЗели спровоцировал ДТП и уехал
4 февраля, в 20:16, 25 2633 1
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 20:19 0
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
В Тульской области проверят цены на хлеб
Жизнь Тулы и области
В Тульской области проверят цены на хлеб
сегодня, в 12:27, 99 1621 2
Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты 
Дежурная часть
Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты 
сегодня, в 14:52, 77 2684 13
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
вчера, в 18:34, 99 2954 2
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
сегодня, в 15:31, 31 694 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На выходных в Тульской области ожидается умеренный мороз и лёгкий ветер
На выходных в Тульской области ожидается умеренный мороз и лёгкий ветер
Готовность строительства нового цеха на очистных в Туле составила 40%
Готовность строительства нового цеха на очистных в Туле составила 40%

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.