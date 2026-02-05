В Тульской области работают шесть центров амбулаторной онкологической помощи

Каждый третий случай рака в регионе находят на ранней стадии.

Фото минздрава Тульской области.

В Тульской области уделяют большое внимание важной задаче онкологической службы — раннему выявлению опухолей. Своевременно поставленный диагноз значительно повышает шансы на успешное лечение и улучшает качество жизни пациентов, рассказали в региональном минздраве.

Для профилактики и раннего выявления онкологии в регионе создана четкая система. Она включает совершенствование маршрута пациентов, расширение возможностей диагностики и контроль сроков предоставления медицинской помощи. Важную роль играет служба «Медицинский помощник», сопровождающая больных от первого визита врача до начала лечения.

Жителям предлагают бесплатные медицинские осмотры и диспансеризацию прямо в местных поликлиниках. Благодаря этому число злокачественных новообразований на ранней стадии рака увеличилось за два последних года почти на треть.

За последний год врачи онкологического центра выполнили около восьми тысяч операций, многие из которых были выполнены щадящими методами эндоскопической хирургии. Открытый в прошлом году криобанк помогает проводить эффективное лечение пациентов с болезнями крови.

В районах области работают шесть центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Они находятся в Туле, Щекино, Новомосковске, Алексине, Ефремове и Суворове. За 2025 год услугами центров воспользовалось более 45 тысяч человек.