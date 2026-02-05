Эксперты Росреестра ответили на вопросы туляков о «бытовой недвижимости»

Граждане часто спрашивают, что считается «бытовой недвижимостью» и действуют ли для нее какие-то ускоренные процедуры? Специалисты Управления Росреестра по Тульской области дают подробные разъяснения на этот счет.

Что такое «бытовая недвижимость» и какие объекты относятся к ней?

К «бытовой недвижимости» относятся многоквартирные, индивидуальные жилые и садовые дома, квартиры, комнаты, индивидуальные гаражи, хозяйственные постройки, объекты вспомогательного использования, а также непосредственно сами земельные участки под указанными объектами капитального строительства.

Какой срок проведения учетно-регистрационных действий в отношении «бытовой недвижимости»?

На осуществление учетно-регистрационных действий в отношении объектов бытовой недвижимости установлен срок 5 рабочих дней с даты приема заявления и документов в МФЦ и 3 рабочих дня с даты приема заявления и документов в органе регистрации прав.

— Управлением реализуются мероприятия по повышению эффективности оказания государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета и регистрации прав: если документы в отношении «бытовой недвижимости» поступают в электронном виде и при отсутствии препятствий, оформление «бытовой недвижимости» осуществляется в течение 1 рабочего дня, — напомнила и. о. руководителя Управления Росреестра по Тульской области Наталья Болсуновская.

В отношении объектов «бытовой недвижимости» сокращены также сроки проведения кадастровых работ. Срок по договору подряда на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, строительства гаражей для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства, не должен превышать 3 рабочих дней (без учета срока согласования местоположения границ участка).