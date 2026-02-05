В Алексине откроется выставка о редких животных

Это тематическая выставка о монетах, посвященных краснокнижным животным. Она будет интересна не только любителям нумизматики, но и всем, кто неравнодушен к проблемам сохранения красоты и природного многообразия нашей страны.

Увеличенные изображения монет на выставке можно рассмотреть в мельчайших деталях. Стенды содержат подробную информацию о монете: год выпуска, материал, из которого она изготовлена, имена художников-медальеров. Некоторые монеты из драгоценных металлов хранятся в музее Банка России в Москве на ул. Неглинной.

Экспозиция будет работать с 12 февраля по 15 марта в Алексинском художественно- краеведческом музее по адресу: ул. Советская, 38.