В Алексине откроется выставка о редких животных

Жители и гости региона смогут посетить фотовыставку Банка России «Драгоценный мир живой природы».

Фото: ahkm.tls.muzkult.ru.

Это тематическая выставка о монетах, посвященных краснокнижным животным. Она будет интересна не только любителям нумизматики, но и всем, кто неравнодушен к проблемам сохранения красоты и природного многообразия нашей страны.

Увеличенные изображения монет на выставке можно рассмотреть в мельчайших деталях. Стенды содержат подробную информацию о монете: год выпуска, материал, из которого она изготовлена, имена художников-медальеров. Некоторые монеты из драгоценных металлов хранятся в музее Банка России в Москве на ул. Неглинной.

Экспозиция будет работать с 12 февраля по 15 марта в Алексинском художественно- краеведческом музее по адресу: ул. Советская, 38.

сегодня, в 09:00 +1
