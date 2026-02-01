  1. Моя Слобода
Руководитель тульского хосписа Александр Дятлов получил Всероссийскую премию

Специалист возглавляет хоспис с 2022 года.

31 января, в преддверии Всемирного дня борьбы с раком, в Москве в Государственном Кремлёвском Дворце состоялась торжественная церемония вручения Всероссийской премии «Будем жить!». Она присуждается медикам, волонтерам, организациям за вклад в развитие онкологической службы.
 
Одним из лауреатов премии в номинации «Лучшее в паллиативной службе» стал руководитель Тульского областного хосписа Тульской области Александр Дятлов.

IMG_20260201_171522.png

Он руководит хосписом с 2022 года и является главным внештатным специалистом по паллиативной медицинской помощи взрослому населению Тульской области.

Тульский областной хоспис был открыт в 1991 году вторым в России после хосписа в Санкт-Петербурге. В медучреждении получают паллиативную медицинскую и психологическую помощь пациенты с неизлечимыми заболеваниями. Работает школа паллиативной помощи для родственников, ухаживающих за пациентом на дому. Хоспис тесно сотрудничает с Федеральным научно-практическим центром паллиативной медицинской помощи Первого МГМУ им. Сеченова и признан лучшим в ЦФО медучреждением данного профиля.

Отметим, что в 2022 году Тульский хоспис уже становился лауреатом премии «Будем жить!» в этой же номинации. А в 2023 и 2025 годах премию в номинациях «Лучшее учреждение» и «Там, где живет надежда» получил Тульский онкологический диспансер.

Автор:
вчера, в 19:00 −1
В Туле объявили конкурс на лучший ролик о работе ЖКХ
В Туле объявили конкурс на лучший ролик о работе ЖКХ
2 февраля «Арсенал» встретится с махачкалинским «Динамо»
2 февраля «Арсенал» встретится с махачкалинским «Динамо»

