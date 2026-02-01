В Туле объявили конкурс на лучший ролик о работе ЖКХ

ЖКХ Тульской области запускает флешмоб в преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Информацию о нем появилась в канале губернатора Тульской области Дмитрия Миляева в MAX.

Что нужно сделать, чтобы поучаствовать:

Записать горизонтальный ролик о положительных изменениях в сфере ЖКХ, благоустройства или капремонта на фоне объекта.

В видео рассказать о том, за что хочешь сказать спасибо сотрудникам отрасли ЖКХ, и как обновленная инфраструктура изменила жизнь в муниципалитете в лучшую сторону.

Выложить пост у себя на странице с хэштегом #спасибоЖКХ71 во ВКонтакте.

Авторы лучших роликов получат призы. Итоги подведут 5 марта.