  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. 2 февраля «Арсенал» встретится с махачкалинским «Динамо» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

2 февраля «Арсенал» встретится с махачкалинским «Динамо»

Делимся важными фактами о предстоящей игре.

2 февраля «Арсенал» встретится с махачкалинским «Динамо»

2 февраля «Арсенал» проведёт очередной контрольный матч на сборах в Турции. Соперником станет махачкалинское «Динамо». Начало матча в 16.00.

Вот несколько интересных фактов о предстоящей игре:

  • Третий раз в нынешнем сезоне «Арсенал» проведёт контрольный матч с клубом Российской премьер-лиги. На летних сборах туляки встречались с московским «Локомотивом» (2:3) и «Акроном» (2:0). Кроме того, однажды в ходе сезона арсенальцы играли с командой РПЛ в официальном матче — против «Рубина» в Кубке России (0:0, 3:2 пен.).
  • Последний раз «Арсенал» играл с махачкалинским «Динамо» 24 апреля 2024 года. В рамках турнира первой лиги туляки в гостях завершили встречу вничью 0:0.
  • Махачкалинцев возглавляет Вадим Евсеев. Чуть больше двух месяцев назад — 22 ноября 2025 года — он противостоял «Арсеналу» в матче первой лиги в качестве главного тренера новороссийского «Черноморца».
  • «Арсенал» станет пятым соперником динамовцев в ходе нынешнего зимнего перерыва. В четырёх предыдущих контрольных матчах у «Динамо» три победы и одно поражение, забито 6 мячей, пропущен — 1.
  • В нынешнем сезоне РПЛ махачкалинцы занимают 13 место — 3 победы, 6 ничьих, 9 поражений, мячи 8-21.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
вчера, в 18:03 0
Другие статьи по темам
Прочее
Арсенал
Погода в Туле 2 февраля: небольшой снег и до минус 27 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 2 февраля: небольшой снег и до минус 27 градусов
сегодня, в 07:15, 61 982 1
Новости с интервью губернатора Дмитрия Миляева бьют рекорды по просмотрам
Жизнь Тулы и области
Новости с интервью губернатора Дмитрия Миляева бьют рекорды по просмотрам
сегодня, в 09:25, 28 608 -16
Дмитрий Миляев попал в топ губернаторов политического рейтинга по итогам 2025 года
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев попал в топ губернаторов политического рейтинга по итогам 2025 года
сегодня, в 08:00, 24 602 -9
Весна будет ранней — тульские сурки дали прогноз
Жизнь Тулы и области
Весна будет ранней — тульские сурки дали прогноз
сегодня, в 07:00, 23 1411 7

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Руководитель тульского хосписа Александр Дятлов получил Всероссийскую премию
Руководитель тульского хосписа Александр Дятлов получил Всероссийскую премию
В Туле прошел фестиваль по хоккею в валенках
В Туле прошел фестиваль по хоккею в валенках

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.