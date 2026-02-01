2 февраля «Арсенал» встретится с махачкалинским «Динамо»

2 февраля «Арсенал» проведёт очередной контрольный матч на сборах в Турции. Соперником станет махачкалинское «Динамо». Начало матча в 16.00.
Вот несколько интересных фактов о предстоящей игре:
- Третий раз в нынешнем сезоне «Арсенал» проведёт контрольный матч с клубом Российской премьер-лиги. На летних сборах туляки встречались с московским «Локомотивом» (2:3) и «Акроном» (2:0). Кроме того, однажды в ходе сезона арсенальцы играли с командой РПЛ в официальном матче — против «Рубина» в Кубке России (0:0, 3:2 пен.).
- Последний раз «Арсенал» играл с махачкалинским «Динамо» 24 апреля 2024 года. В рамках турнира первой лиги туляки в гостях завершили встречу вничью 0:0.
- Махачкалинцев возглавляет Вадим Евсеев. Чуть больше двух месяцев назад — 22 ноября 2025 года — он противостоял «Арсеналу» в матче первой лиги в качестве главного тренера новороссийского «Черноморца».
- «Арсенал» станет пятым соперником динамовцев в ходе нынешнего зимнего перерыва. В четырёх предыдущих контрольных матчах у «Динамо» три победы и одно поражение, забито 6 мячей, пропущен — 1.
- В нынешнем сезоне РПЛ махачкалинцы занимают 13 место — 3 победы, 6 ничьих, 9 поражений, мячи 8-21.