2 февраля «Арсенал» встретится с махачкалинским «Динамо»

Делимся важными фактами о предстоящей игре.

2 февраля «Арсенал» проведёт очередной контрольный матч на сборах в Турции. Соперником станет махачкалинское «Динамо». Начало матча в 16.00.

Вот несколько интересных фактов о предстоящей игре: