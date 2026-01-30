  1. Моя Слобода
В Туле утвердили новую сумму пособия на погребение умерших

Соответствующее постановление подписал глава администрации города Илья Беспалов.

С 1 февраля стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, предоставляемых близким родственникам умерших и иным лицам, взявшим на себя обязательства по организации похорон, будет изменена и составит 9678,63 рублей.

В эту сумму войдут расходы на погребение, доставку тела на кладбище, на оплату гроба и других предметов, необходимых для захоронения.

Похороны граждан, не имеющих близких родственников, опекунов и т. д., а также погребение неопознанных трупов, согласно документу, обойдутся в аналогичную сумму.

30 января, в 21:21 −6
