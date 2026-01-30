Драка на ул. Металлургов закончилась смертью для одного из участников

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Сотрудники СО по Пролетарскому району Тулы регионального СУ СК России возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, 22 января на ул. Металлургов поссорились двое мужчин. Один из них ударил оппонента по лицу - тот рухнул на асфальт и ударился головой. Его госпритализировали в больницу и, несмотря на усилия врачей, через несколько дней он умер.

Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. Проводится комплекс действий, направленных на установление объективных обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы.