Сильный снег и гололед: тульских водителей предупредили о непогоде

В Тульской области с 21.00 26 января и до 21.00 27 января ожидаются неблагоприятные погодные условия: снег, сильный ветер, гололёд и морозы до 17 градусов. Такие условия создают повышенную опасность на дорогах.
В региональной Госавтоинспекции призывают водителей:
- соблюдать скоростной режим,
- держать безопасную дистанцию,
- избегать резкого торможения и манёвров,
- внимательно относиться к местам перехода дорог и пересечения маршрутов с транспортом.
Сотрудники ГАИ готовы оказать поддержку водителям и пассажирам, которым понадобится помощь на трассе из-за сложных погодных условий.