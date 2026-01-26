Сильный снег и гололед: тульских водителей предупредили о непогоде

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области с 21.00 26 января и до 21.00 27 января ожидаются неблагоприятные погодные условия: снег, сильный ветер, гололёд и морозы до 17 градусов. Такие условия создают повышенную опасность на дорогах.

В региональной Госавтоинспекции призывают водителей:

соблюдать скоростной режим,

держать безопасную дистанцию,

избегать резкого торможения и манёвров,

внимательно относиться к местам перехода дорог и пересечения маршрутов с транспортом.

Сотрудники ГАИ готовы оказать поддержку водителям и пассажирам, которым понадобится помощь на трассе из-за сложных погодных условий.