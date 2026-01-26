  1. Моя Слобода
Сильный снег и гололед: тульских водителей предупредили о непогоде

Автомобилистам следует быть внимательнее.

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области с 21.00 26 января и до 21.00 27 января ожидаются неблагоприятные погодные условия: снег, сильный ветер, гололёд и морозы до 17 градусов. Такие условия создают повышенную опасность на дорогах.

В региональной Госавтоинспекции призывают водителей:

  • соблюдать скоростной режим,
  • держать безопасную дистанцию,
  • избегать резкого торможения и манёвров,
  • внимательно относиться к местам перехода дорог и пересечения маршрутов с транспортом.

Сотрудники ГАИ готовы оказать поддержку водителям и пассажирам, которым понадобится помощь на трассе из-за сложных погодных условий.

Фотограф:
26 января, в 16:13 −1
