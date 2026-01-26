План по диспансеризации и профосмотрам 2025 года в Тульской области выполнен на 100%

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министр здравоохранения региона Сергей Мухин доложил о полном выполнении плановых показателей. По его словам, профосмотры необходимо проходить ежегодно с 18 лет, а диспансеризация проводится раз в три года для граждан от 18 до 39 лет и ежегодно — для жителей региона в возрасте от 40 лет и старше.

В рамках профосмотра проводится анкетирование, измерение давления, антропометрия, анализы крови на глюкозу и холестерин, флюорография, ЭКГ, а также прием врача-терапевта. Для женщин включен осмотр акушером-гинекологом. Диспансеризация первого этапа включает профосмотр и дополнительный онкоскрининг в зависимости от возраста. При выявлении отклонений пациенты направляются на второй, более углубленный этап обследования.

Для проведения этих мероприятий в регионе задействована масштабная инфраструктура: 28 государственных и 2 негосударственных медучреждения, 42 кабинета и 24 отделения медицинской профилактики, 7 Центров здоровья и 21 мобильный комплекс. В 2025 году было совершено 4790 выездов, в ходе которых осмотрено более 415 тысяч человек.

Сергей Мухин отметил, что годовой план как по диспансеризации, так и по профилактическим осмотрам был выполнен на 100%. Наиболее успешно работа была организована в Ясногорске, Плавске и Куркино.

Губернатор Дмитрий Миляев подчеркнул ключевую роль диспансеризации и профосмотров в профилактике и раннем выявлении заболеваний, характерных для жителей региона.

«Сбережение здоровья людей старшего возраста и трудоспособных граждан — один из ключевых вопросов. Все это влияет на продолжительность здоровой жизни и ее общей продолжительности. Важно охватить тех людей, которые в зону охвата обычно не попадают», — сказал губернатор.

Он поручил своему заместителю Наталье Архиповой совместно с минздравом и профильными ведомствами проработать меры по увеличению охвата обследованиями среди трудоспособного населения.

Особое внимание необходимо уделить сотрудникам промышленных предприятий, представителям малого и среднего бизнеса, а также работникам государственных и муниципальных учреждений. Кроме того, Дмитрий Миляев поручил подготовить предложения по включению соответствующих мер в региональный демографический стандарт для сохранения здоровья работающих жителей области.

Диспансеризацию и профосмотры проводят при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».