  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На Куликовом поле пройдет «Богатырская Масленица» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

На Куликовом поле пройдет «Богатырская Масленица»

Для гостей подготовили большую развлекательную программу.

На Куликовом поле пройдет «Богатырская Масленица»
Фото Романа Солопова.

22 февраля на Куликовом поле в селе Монастырщино пройдет «Богатырская Масленица». Об этом сообщается на сайте музея-заповедника.

Гости испекут блины на пеньках, прокатятся на запряженных в сани лошадях, смогут принять участие в веселых забавах, хороводах и конкурсах, посоревнуются в силе и ловкости.

Одним из ярких событий праздника станет представление театра Петрушки. Герой порадует зрителей веселыми сценками по классическим народным сюжетам.

Развлекательные мероприятия на Конном дворе завершатся большим хороводом и сжиганием чучела Масленицы.

Для посетителей будут работать бесплатные и платные площадки. 0+

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:02 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула Куликово поле
Прочее
Масленица
Погода в Туле 26 января: облачно и морозно
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 26 января: облачно и морозно
сегодня, в 07:00, 99 881 2
Где в Туле отключат электроэнергию 26 января
Жизнь Тулы и области
Где в Туле отключат электроэнергию 26 января
вчера, в 21:40, 53 1711 0
Интервью Дмитрия Миляева: что осталось за кадром?
Жизнь Тулы и области
Интервью Дмитрия Миляева: что осталось за кадром?
сегодня, в 09:05, 19 440 -6
На ул. Кауля водитель проехал между пешеходами
Дежурная часть
На ул. Кауля водитель проехал между пешеходами
вчера, в 14:00, 35 1985 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляк одним ударом отправил брата в кому: потерпевший умер в больнице спустя три дня
Туляк одним ударом отправил брата в кому: потерпевший умер в больнице спустя три дня
Пять человек эвакуировали из многоэтажки на улице Софьи Перовской в Туле
Пять человек эвакуировали из многоэтажки на улице Софьи Перовской в Туле

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.