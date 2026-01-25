На Куликовом поле пройдет «Богатырская Масленица»

Фото Романа Солопова.

22 февраля на Куликовом поле в селе Монастырщино пройдет «Богатырская Масленица». Об этом сообщается на сайте музея-заповедника.

Гости испекут блины на пеньках, прокатятся на запряженных в сани лошадях, смогут принять участие в веселых забавах, хороводах и конкурсах, посоревнуются в силе и ловкости.

Одним из ярких событий праздника станет представление театра Петрушки. Герой порадует зрителей веселыми сценками по классическим народным сюжетам.

Развлекательные мероприятия на Конном дворе завершатся большим хороводом и сжиганием чучела Масленицы.

Для посетителей будут работать бесплатные и платные площадки. 0+