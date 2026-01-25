Погода в Туле 26 января: облачно и морозно

Фото Алексея Пирязева.

26 января в Туле будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха днем — от -14 до -9 °С. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.