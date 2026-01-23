  1. Моя Слобода
В 2025 году почти пять тысяч тульских семей улучшили жилищные условия с помощью маткапитала

Использовать материнский капитал на жилье можно, когда ребенку исполнится три года.

Фото Алексея Пирязева.

Самым популярным способом использования материнского капитала в Тульской области остается покупка или улучшение собственного жилья.

В 2025 году помощь государства использовало более 4,8 тысячи семей, вложив суммарно больше 3,2 миллиарда рублей в новые квартиры, дома, рассказали в региональном Соцфонде. 

Есть несколько способов улучшить жилищные условия с использованием маткапитала:

  • покупка жилья;
  • строительство или реконструкция дома;
  • погашение ипотеки: средства материнского капитала разрешены для закрытия задолженности по кредитам или займам, связанным с покупкой или строительством жилья;
  • первоначальный взнос по ипотеке.

Потратить средства маткапитала на жилье можно только тогда, когда ребенку исполняется три года. Исключением являются случаи погашения долгов по ипотеке или внесения первоначального платежа по ней — это можно сделать сразу после рождения или усыновления ребёнка.

Соцфонд сотрудничает с банками, позволяя подавать заявку на использование маткапитала прямо при оформлении кредита. Необходимые бумаги отправляются банком самостоятельно через электронные системы, избавляя семью от хлопот.

23 января, в 11:41 0
