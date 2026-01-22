  1. Моя Слобода
Чёрные кредиторы предлагают тулякам займы в криптовалюте

Информация о компании внесена в предупредительный список Банка России.

Чёрные кредиторы предлагают тулякам займы в криптовалюте
Фото из архива Myslo.

Организаторы проекта предлагают пользователям получить заём в USDT или в рублях по курсу и сразу предупреждают, что действуют вне правового поля, не имея разрешения ЦБ на предоставление финансовых услуг.

Общение с клиентами ведется через мессенджеры и страницы в социальных сетях. Через эти же каналы проводится сбор чувствительной персональной информации для агрессивного истребования долга, отметили в тульском отделении Банка России.

Потребителям финансовых услуг следует быть осмотрительными при выборе финансовой компании и никогда не взаимодействовать с нелегалами. Проверить, легально или нет работает финансовая организация, можно на сайте Центробанка РФ.

22 января, в 20:48 0
Событие
Банк России Центробанк РФ нелегальные кредиторы
Место
Тульская область Тула
