Чёрные кредиторы предлагают тулякам займы в криптовалюте

Фото из архива Myslo.

Организаторы проекта предлагают пользователям получить заём в USDT или в рублях по курсу и сразу предупреждают, что действуют вне правового поля, не имея разрешения ЦБ на предоставление финансовых услуг.

Общение с клиентами ведется через мессенджеры и страницы в социальных сетях. Через эти же каналы проводится сбор чувствительной персональной информации для агрессивного истребования долга, отметили в тульском отделении Банка России.

Потребителям финансовых услуг следует быть осмотрительными при выборе финансовой компании и никогда не взаимодействовать с нелегалами. Проверить, легально или нет работает финансовая организация, можно на сайте Центробанка РФ.