  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле из-за вывоза снега перекроют несколько улиц - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле из-за вывоза снега перекроют несколько улиц

Автомобилистов просят учитывать эту информацию.

В Туле из-за вывоза снега перекроют несколько улиц
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сегодня, 19 января, в Туле с 9.00 до 16.00 перекрывали ул. Фрунзе для уборки снега. По данным администрации города, на участке работали 15 человек и 8 единиц техники коммунальных служб.

В ближайшие дни такая практика продолжится. Для вывоза снега временно ограничат движение на таких улицах:

  • 20 января с 9.00 до 16.00 в Максимовском проезде;
  • 21 января с 9.00 до 16.00 на ул. Серебровской;
  • с 20.00 20 января по 6.00 21 января на ул. М. Тореза.

В пресс-службе администрации Тулы отметили, что с коммунальщиками работают сотрудники ГИБДД.

При необходимости они эвакуируют те автомобили, которые мешают уборке.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 16:00 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
вывоз снега
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания: фоторепортаж
Жизнь Тулы и области
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания: фоторепортаж
вчера, в 12:50, 69 12805 2
Избил, разнес машину топором, угрожал слить хоум-видео: туляк полгода преследует бывшую жену 
Дежурная часть
Избил, разнес машину топором, угрожал слить хоум-видео: туляк полгода преследует бывшую жену 
вчера, в 15:15, 57 4402 8
«В комнатах +16 градусов!»: жители Лазарево замерзают без отопления
Жизнь Тулы и области
«В комнатах +16 градусов!»: жители Лазарево замерзают без отопления
вчера, в 20:50, 40 685 2
Выбор читателей Myslo: выбираем лучшее место в Туле, где готовят шаурму
Жизнь Тулы и области
Выбор читателей Myslo: выбираем лучшее место в Туле, где готовят шаурму
вчера, в 15:00, 40 1418 -3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Почти треть сел Тульской области живет без магазинов
Почти треть сел Тульской области живет без магазинов
В Тульской области накрыли банду подпольной наркогруппировки с собственной лабораторией
В Тульской области накрыли банду подпольной наркогруппировки с собственной лабораторией

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.