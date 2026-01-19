В Туле из-за вывоза снега перекроют несколько улиц

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сегодня, 19 января, в Туле с 9.00 до 16.00 перекрывали ул. Фрунзе для уборки снега. По данным администрации города, на участке работали 15 человек и 8 единиц техники коммунальных служб.

В ближайшие дни такая практика продолжится. Для вывоза снега временно ограничат движение на таких улицах:

20 января с 9.00 до 16.00 в Максимовском проезде;

21 января с 9.00 до 16.00 на ул. Серебровской;

с 20.00 20 января по 6.00 21 января на ул. М. Тореза.

В пресс-службе администрации Тулы отметили, что с коммунальщиками работают сотрудники ГИБДД.

При необходимости они эвакуируют те автомобили, которые мешают уборке.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.