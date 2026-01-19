В Тульской области накрыли банду подпольной наркогруппировки с собственной лабораторией

Два года они занимались созданием и распространением запрещенных веществ.

Фото из архива Myslo.

Прокуратура Тульской области утвердила обвинительное заключение в отношении 12 человек, проживающих в Тульской и Московской областях, привлечённых к уголовной ответственности за создание и участие в крупномасштабном преступном сообществе, занимающемся незаконным оборотом наркотиков.

Установлено, что преступная структура работала с августа 2023 года по июль 2025 года и состояла из двух структурированных группировок. Наркотики продавали в нескольких группах телеграмма.

Каждый в группе выполнял свои роли: «химиков-варщиков», «закладчиков», «спортиков» и «ревизоров». В итоге они оказались замешаны в 87 преступлениях. Одним из крупных эпизодов стало создание подпольной лаборатории в Белевском районе, где группа произвела более 74 кг синтетических наркотиков.

«Трое соучастников, выполнявших роль „спортиков“, в связи с неисполнением требований руководителя преступного сообщества бывшим его участником, присвоившим наркотические средства, в декабре 2024 года, используя в качестве оружия пневматический пистолет, причинили последнему повреждение в виде пулевого сквозного ранения левого глаза, являющееся тяжким вредом здоровья», — рассказали в региональной прокуратуре.

Сейчас всю группу задержали. Они находятся под стражей. Уголовное дело направили в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.