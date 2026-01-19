Почти треть сел Тульской области живет без магазинов

В регионе разработали стандарт торговли в отдаленных селах.

Фото правительства Тульской области.

На заседании правительства Тульской области губернатор Дмитрий Миляев обсудил организацию торговли в сёлах. Оказалось, что из 3415 сельских населённых пунктов:

1731 посёлок имеет полноформатные магазины;

743 пункта обслуживаются выездной торговлей;

941 село вовсе не обеспечено торговыми точками.

В Тульской области разработан региональный стандарт торговли в отдаленных селах, помогающий организовать работу там, где нет постоянных точек сбыта.

Специально принято соглашение с потребительскими кооперативами о максимальном ограничении торговой наценки на базовые товары до 15%. Число жителей, пользующихся услугами потребкооперации, составляет 321,8 тысяча человек, включая 61 тысячу сельчан в труднодоступных территориях.

Совместно с крупным ритейлером X5 Group реализуется программа обновления инфраструктуры кооперативных магазинов, включающая модернизацию техники и оформление новых вывесок. На поддержку кооперативов выделено 10 миллионов рублей субсидий плюс налоговые льготы на 2,8 миллиона рублей. В проект вошли уже 20 магазинов.

В итоге общий оборот розничной сети потребкооперации составил 546 миллионов рублей, обеспечив сохранение более 380 рабочих мест.

«Нужно находить новые инструменты и возможности, чтобы поддерживать выездную торговлю. В течение двух недель подготовьте предложения о мерах поддержки. Держите этот вопрос на особом контроле», – сказал глава региона.