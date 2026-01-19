Туляк забыл поставить на учет собственных пчел и получил предостережение

Фото из архива музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Россельхознадзор проверил работу главы крестьянского фермерского хозяйства в Большой Туле.

Проверка показала, что предприниматель своевременно зарегистрировал в информационной системе «Меркурий» производство 1 тонны натурального меда, оказалось, что он не предоставил необходимые сведения о своей пчеловодческой деятельности в другом компоненте системы «ВетИС» («Хорриот»). А именно: отсутствует информация о групповом учете и маркировке пчел, которой занимается индивидуальный предприниматель.

По закону каждый владелец пчел обязан провести их учет и маркировку не позднее 1 сентября 2025 года. Согласно правилам министерства сельского хозяйства РФ, каждая группа пчел должна быть промаркирована специальным знаком на поверхности улья.

За нарушение предприниматель получил предупреждение.