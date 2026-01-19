  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Суворовском районе занятия в многострадальной школе в Ханино планируют запустить в феврале - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Суворовском районе занятия в многострадальной школе в Ханино планируют запустить в феврале

До ремонта школьников отправляли учиться в поселок Черепеть.

В Суворовском районе занятия в многострадальной школе в Ханино планируют запустить в феврале
Фото читателей Myslo.

Глава Суворовского района Юрий Фомичев сообщил, что в школе в Ханино готовятся возобновить учебный процесс. Занятия стартуют в феврале. Такую информацию он представил в ответ на обращение местного жителя. 

Напомним, еще летом 2025 года мы писали про плачевное состояние учебного заведения и общего состояния инфраструктуры поселения. До начала каникул школьников отправляли учиться в поселок Черепеть. 

Впоследствии к проверке подключилась прокуратура. Выяснилось, что первоначальный подрядчик (ООО «Димиург») получил аванс, но выполнил работы некачественно и несвоевременно, после чего контракт был расторгнут, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ремонт продолжила местная компания, однако темпы строительства оставались низкими: спустя полтора месяца готовности достигнуто всего 25%.

Директора школы предупредили о недопустимости дальнейших нарушений сроков. Завершить ремонт должны были до 20 ноября 2025 года. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:22 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
школьники учеба прокуратура Тульской области
Погода в Туле 19 января: до -10 градусов и небольшой снег
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 19 января: до -10 градусов и небольшой снег
сегодня, в 07:00, 105 1038 2
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания: фоторепортаж
Жизнь Тулы и области
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания: фоторепортаж
сегодня, в 12:50, 36 3310 1
Туляк забыл поставить на учет собственных пчел и получил предостережение
Жизнь Тулы и области
Туляк забыл поставить на учет собственных пчел и получил предостережение
сегодня, в 09:33, 27 1161 -3
С 2026 года самозанятые туляки смогут оформлять больничные
Жизнь Тулы и области
С 2026 года самозанятые туляки смогут оформлять больничные
сегодня, в 11:20, 27 392 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Щекинском районе продолжаются поиски 77-летнего рыбака
В Щекинском районе продолжаются поиски 77-летнего рыбака
Туляк забыл поставить на учет собственных пчел и получил предостережение
Туляк забыл поставить на учет собственных пчел и получил предостережение

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.