В Суворовском районе занятия в многострадальной школе в Ханино планируют запустить в феврале

Фото читателей Myslo.

Глава Суворовского района Юрий Фомичев сообщил, что в школе в Ханино готовятся возобновить учебный процесс. Занятия стартуют в феврале. Такую информацию он представил в ответ на обращение местного жителя.

Напомним, еще летом 2025 года мы писали про плачевное состояние учебного заведения и общего состояния инфраструктуры поселения. До начала каникул школьников отправляли учиться в поселок Черепеть.

Впоследствии к проверке подключилась прокуратура. Выяснилось, что первоначальный подрядчик (ООО «Димиург») получил аванс, но выполнил работы некачественно и несвоевременно, после чего контракт был расторгнут, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ремонт продолжила местная компания, однако темпы строительства оставались низкими: спустя полтора месяца готовности достигнуто всего 25%.

Директора школы предупредили о недопустимости дальнейших нарушений сроков. Завершить ремонт должны были до 20 ноября 2025 года.