Молодой туляк попался на железной дороге с амфетамином в кармане

Фото: пресс-служба ЛО МВД России на станции Тула

Сотрудники линейного отдела МВД России на перегоне Тула-2 — Ясная Поляна в Привокзальном районе областной столицы задержали молодого человека 1999 года рождения с признаками опьянения, который сообщил, что у него при себе есть запрещенное вещество.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых в правом кармане куртки задержанного был обнаружен полимерный сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Эксперты установили, что это амфетамин массой 0,94 грамма.

Отделением дознания ЛО МВД России на станции Тула в отношении ранее не судимого туляка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные хранение наркотических веществ в значительном размере». Задержанному грозит до трёх лет лишения свободы.