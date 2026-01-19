С 2026 года самозанятые туляки смогут оформлять больничные

В Тульской области с 1 января 2026 года начинается эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых.

Фото Алексея Пирязева.

Новая система позволит плательщикам налога на профессиональный доход получать выплаты по больничным листам, что ранее было доступно только работникам по трудовым договорам и индивидуальным предпринимателям, уплачивавшим специальные взносы.

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться в Социальном фонде России и выбрать размер годового страхового обеспечения: 35 000 или 50 000 рублей. От этой суммы зависит размер будущих выплат в случае болезни.

Страховой взнос составляет 3,84% от выбранной суммы в год. Это означает ежемесячный платёж в размере 1344 или 1920 рублей. Взносы можно вносить помесячно или единой суммой за весь год — 16 128 или 23 040 рублей соответственно.

Право на получение пособия по временной нетрудоспособности возникает после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов. О наступлении страхового случая СФР уведомит самозанятого через приложение «Мой налог» или портал Госуслуг. Размер выплаты будет рассчитываться с учётом стажа участия в программе и периода уплаты взносов.

Для подключения к программе можно обратиться в клиентские службы Отделения СФР по Тульской области, воспользоваться порталом Госуслуг или приложением «Мой налог».

Важно: эксперимент распространяется только на выплаты по болезни. Декретные пособия (по беременности и родам или по уходу за ребёнком до 1,5 лет) в эту программу не входят.

По всем вопросам о новом механизме страхования можно обращаться в Отделение СФР по Тульской области по бесплатному номеру единого контакт-центра 8 800 100-00-01.