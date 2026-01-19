С 2026 года самозанятые туляки смогут оформлять больничные

Новая система позволит плательщикам налога на профессиональный доход получать выплаты по больничным листам, что ранее было доступно только работникам по трудовым договорам и индивидуальным предпринимателям, уплачивавшим специальные взносы.
Для участия в программе необходимо зарегистрироваться в Социальном фонде России и выбрать размер годового страхового обеспечения: 35 000 или 50 000 рублей. От этой суммы зависит размер будущих выплат в случае болезни.
Страховой взнос составляет 3,84% от выбранной суммы в год. Это означает ежемесячный платёж в размере 1344 или 1920 рублей. Взносы можно вносить помесячно или единой суммой за весь год — 16 128 или 23 040 рублей соответственно.
Право на получение пособия по временной нетрудоспособности возникает после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов. О наступлении страхового случая СФР уведомит самозанятого через приложение «Мой налог» или портал Госуслуг. Размер выплаты будет рассчитываться с учётом стажа участия в программе и периода уплаты взносов.
Для подключения к программе можно обратиться в клиентские службы Отделения СФР по Тульской области, воспользоваться порталом Госуслуг или приложением «Мой налог».
Важно: эксперимент распространяется только на выплаты по болезни. Декретные пособия (по беременности и родам или по уходу за ребёнком до 1,5 лет) в эту программу не входят.
По всем вопросам о новом механизме страхования можно обращаться в Отделение СФР по Тульской области по бесплатному номеру единого контакт-центра 8 800 100-00-01.