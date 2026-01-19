  1. Моя Слобода
За год железнодорожные музеи Тульской области посетило более 57 тысяч человек

Показатель вырос почти на 10% в сравнении с 2024 годом.


Фото из архива Myslo.

В 2025 году железнодорожные музеи Тульской области привлекли рекордное число туристов — более 57 тысяч человек, увеличив показатель посещаемости на 9,8% по сравнению с предыдущим годом.

Самыми популярными стали экспозиции:

  • Музей железнодорожной истории семьи Бобринских на станции Жданка в городе Богородицке, собравший внимание 17,2 тысячи человек.
  • Экспозиция, связанная с Львом Толстым, расположенная на станциях Козлова Засека и Щёкино, которую посетили 13,7 и 9,8 тысячи посетителей соответственно.
  • Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд № 13 „Тульский рабочий“» на Московском вокзале Тулы принял более 7,5 тысячи экскурсантов.

Кроме того, популярностью пользовались тематические музеи на станции Узловая (4,8 тысячи чел.), станции Белёв (2,3 тысячи чел.), Ясногорск (1,1 тысячи чел.) и Кимовск (400 чел.).

сегодня, в 11:02 −1
