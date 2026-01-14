  1. Моя Слобода
  Полиция опубликовала фоторобот убийцы врача из Донского. Дело не могут раскрыть почти три года
Полиция опубликовала фоторобот убийцы врача из Донского. Дело не могут раскрыть почти три года

Разыскивается мужчина славянской внешности худощавого телосложения в возрасте 20-35 лет.

УМВД по Тульской области обнародовало фоторобот предполагаемого убийцы врача-терапевта из Донского Елены Чернышовой. Дело не могут раскрыть третий год.

Труп 51-летней Елены был найден 3 марта 2023 года у запасного входа поликлиники на улице Кирова в Донском. На теле и голове пострадавшей было множество колото-резаных ранений — женщина скончалась от острой кровопотери.

УМВД публикует описание убийцы:

«По подозрению в совершении убийства врача-терапевта Чернышовой Е. А. разыскивается мужчина славянской внешности худощавого телосложения в возрасте 20-35 лет, рост 175-180 см., волосы светлые (русые), носит очки, был одет в черную куртку с капюшоном (капюшон был надет на голову), черные штаны».

Всех кто обладает информацией о разыскиваемом, просят позвонить по телефонам: 8 (48746) 5-04-76 или 8 906 535-92-99.

вчера, в 17:48
