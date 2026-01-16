  1. Моя Слобода
От туляков ждут предложений по благоустройству городских пространств на 2027 год

Они будут приниматься с 10 по 20 февраля.

От туляков ждут предложений по благоустройству городских пространств на 2027 год

Заместитель главы администрации Тулы Максим Щербаков подписал распоряжение о проведении рейтингового голосования по определению общественных пространств, которые будут благоустроены в 2027 году по программе «Формирование современной городской среды».

В соответствии с этим документом, предложения от жителей областной столицы будут приниматься с 10 по 20 февраля. Чтобы заявка была рассмотрена, к ней необходимо прикрепить проект благоустройства территории и согласие на обработку персональных данных.

Заявки можно отправить на электронный адрес: gorsreda@cityadm.tula.ru или принести лично в управление по благоустройству (ул. Советская, д. 14, каб. 207). Образцы документов и подробный порядок приёма предложений ищите здесь.

16 января, в 21:21 −9
Событие
администрация формирование современной городской среды благоустройство отбор общественные пространства
Место
Тула
