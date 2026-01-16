Полицейские нашли на тульской стройплощадке пятерых нелегалов

Фото из архива Myslo

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области при проверке соблюдения миграционного законодательства на стройплощадке одного из жилых комплексов выявили пятерых иностранцев, не имеющих документов для ведения трудовой деятельности.

Выяснилось, что гастарбайтеры были привлечены к работе с нарушениями действующего законодательства. В отношении их работодателя составлены пять административных протоколов по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ. По каждому эпизоду нарушителю грозит штраф до 5000 рублей.

Региональное УМВД России напоминает работодателям о необходимости строгого соблюдения миграционного законодательства и об ответственности, предусмотренной за незаконное привлечение иностранцев к труду.