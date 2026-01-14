«Ау, «Хартия»! Работать собираетесь?!»: туляки жалуются на утопающие в мусоре дворы

Жители сообщают, что в некоторых дворах отходы не вывозились с прошлого года.

Тульские соцсети заполнены жалобами на работу регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Хартия». Точнее, на его бездействие — жители публикуют фотографии забитых доверху мусорных контейнеров.

Например, на ул. Седова контейнерная площадка для сбора ТКО уже больше напоминает стихийную свалку.

А вот такую картину вынуждены каждый день наблюдать жители 2-го проезда Гастелло. По их словам, в последний раз мусоровозы «Хартии» приезжали сюда аж в декабре.

Проблема актуальна для всех районов города — наш читатель Роман запечатлел аналогичную заполненную доверху площадку во дворе дома № 133-а по проспекту Ленина.