  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. После трагедии в роддоме Новокузнецка в Тульской области проверят работу акушеров - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

После трагедии в роддоме Новокузнецка в Тульской области проверят работу акушеров

Соответствующее поручение дал глава региона Дмитрий Миляев.

После трагедии в роддоме Новокузнецка в Тульской области проверят работу акушеров
Фото Алексея Пирязева.

Губернатор поручил своему заместителю Наталье Архиповой организовать проверку акушерской службы Тульской области. Ее цель — недопущение возникновения инфекций в региональных учреждениях здравоохранения, где находятся беременные и только что родившие мамы.

— Мы должны создать максимально безопасные и комфортные условия для появления на свет малышей, — отметил Дмитрий Вячеславович.

Такие меры были приняты после трагедии, произошедшей в роддоме Новокузнецка: в новогодние праздники там погибло 9 новорождённых малышей.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
вчера, в 20:42 0
Другие статьи по темам
Событие
поручения Дмитрия Миляева акушерская служба правительство Тульской области
Место
Тульская область Тула
Против чиновников администрации и Тулгорэлектротранса возбуждено уголовное дело
Дежурная часть
Против чиновников администрации и Тулгорэлектротранса возбуждено уголовное дело
сегодня, в 09:10, 85 6283 1
Дмитрий Миляев ответил на самые неожиданные вопросы в эксклюзивном интервью
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев ответил на самые неожиданные вопросы в эксклюзивном интервью
сегодня, в 13:20, 71 1984 -6
Стало известно, когда полностью заблокируют WhatsApp*
Мир
Стало известно, когда полностью заблокируют WhatsApp*
сегодня, в 16:04, 65 2075 -13
В Туле УК сделала из парковки в ЖК площадку для складирования снега
Жизнь Тулы и области
В Туле УК сделала из парковки в ЖК площадку для складирования снега
сегодня, в 12:16, 57 3360 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Ау, «Хартия»! Работать собираетесь?!»: туляки жалуются на утопающие в мусоре дворы
«Ау, «Хартия»! Работать собираетесь?!»: туляки жалуются на утопающие в мусоре дворы
В Тульской области появится единая школьная лига
В Тульской области появится единая школьная лига
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.