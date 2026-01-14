После трагедии в роддоме Новокузнецка в Тульской области проверят работу акушеров

Фото Алексея Пирязева.

Губернатор поручил своему заместителю Наталье Архиповой организовать проверку акушерской службы Тульской области. Ее цель — недопущение возникновения инфекций в региональных учреждениях здравоохранения, где находятся беременные и только что родившие мамы.

— Мы должны создать максимально безопасные и комфортные условия для появления на свет малышей, — отметил Дмитрий Вячеславович.

Такие меры были приняты после трагедии, произошедшей в роддоме Новокузнецка: в новогодние праздники там погибло 9 новорождённых малышей.