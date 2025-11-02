Ночью в небе над Тульской областью сбили два беспилотника

Ночью подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью нейтрализованы два украинских беспилотника. Об этом в мессенджере МАХ написал губернатор Дмитрий Миляев.

Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

«Уважаемые жители! Напоминаю, что при угрозе атаки БПЛА необходимо избегать открытых пространств, отойти от окон, не проводить фото- и видеосъемку действий сил противовоздушной обороны», — говорится в сообщении главы региона.

В Тульской области охраняется опасность атаки БПЛА.