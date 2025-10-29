В тульских школах нашли 32 кг просроченных продуктов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С начала нового учебного года сотрудники Роспотребнадзора по Тульской области проверили условия организации завтраков и обедов в 75 школах региона. Оценивался широкий спектр факторов, влияющих на здоровье ребят: состав меню, масса порций, соблюдение санитарных норм и технологий приготовления блюд.

Специалисты проанализировали почти три сотни образцов школьных блюд и пищевых продуктов. Среди проб нашлись отдельные образцы, не соответствующие установленным нормам безопасности. Так, одна проверка показала отклонение от рекомендованной энергетической ценности продукта, четыре партии были забракованы по микробиологическим параметрам.

Кроме того, были выявлены и технологические нарушения: несоответствие веса порций, несоблюдение температурных режимов хранения продуктов, привлечение учеников и учителей к выдаче пищи учащимся.

«С реализации снято 32 кг пищевой продукции по причине замечаний к маркировке пищевых продуктов и нарушений сроков годности», — отметили в Роспотребнадзоре.

Возбуждено 31 дело об административном правонарушении. Нарушители получили предписания, а просрочку сняли с продажи.