На трассе М-2 «Крым» в Тульской области снизят скоростной режим с 1 ноября
Фото Алексея Пирязева.

Об ограничениях напоминают в региональной Госавтоинспекции.

В Тульской области с 1 ноября на участках с 108-го по 177-й км и с 170-го по 208-й км трассы М-2 «Крым» ограничат скорость движения.

Как напоминают в региональной Госавтоинспекции, максимальную скорость вне границ населенных пунктов снизят с 110 км/ч до 90 км/ч и с 90 км/ч до 70 км/ч соответственно.

Это связано с переходом трассы на зимний режим работы. Ограничения повысят безопасность на дороге. 

Напомним, что ранее подобные меры приняли на трассе М-4 «Дон». На участке с 297-го по 322-й км снизили скорость до 90 км/ч.

Фотограф:
сегодня, в 10:28 −1
