Помойка возле детсада и машины «Хартии» у жилых домов: тулякам «под нос» решили поставить новую мусорку
Фото читательницы.

Жители Косой Горы бьют тревогу.

Жители Косой Горы бьют тревогу.

В редакцию Myslo обратились жители поселка Косая Гора: 27 октября рядом с местным детсадом начали устанавливать новую контейнерную площадку.

— Начали монтаж площадки для сбора мусора прямо у стен детского сада № 4 по улице Луговой, 10, — пишет Юлия. — Прогулочные зоны детей находятся в 10 метрах от возводимой помойки. Место для площадки абсолютно не оборудовано. Баки предполагается ставить на самодельную канаву для сточных вод, куда также стекают канализационные стоки от очень частых прорывов канализационных колодцев.

photo_2025-10-29_10-33-39.jpg

Подъезжать к бакам мусоровозы «Хартии» будут по также самодельной грунтовой дороге, за которой следят жители частного сектора по улице Луговой. Эта дорога является единственным подъездом к некоторым частным домам и не предназначена для регулярного проезда по ней тяжелой техники. В случае разрушения этой дороги к частным домам не сможет подъехать ни скорая помощь, ни другая спецтехника. Это беспредел!

photo_2025-10-29_10-33-37.jpg

Юлия рассказала, что мусорную площадку устанавливает управляющая компания многоквартирного дома № 4 по улице Пушкина в поселке Косая Гора.

— Территория, на которой ставят площадку, принадлежит этому дому. Утверждают, что на своей территории могут делать, что хотят. Но должны же они соблюдать нормы установки! Нормы СанПиН 2.1.3684-21 грубо нарушаются!

По словам тулячки, ранее мусорка находилась у дома № 3 по ул. Пушкина, но сейчас там проложен новый веломаршрут, и чтобы не портить вид, площадку перенесли к детскому саду и жителям частного сектора.

сегодня, в 11:34
24-летний кладовщик из Тулы покинул шоу «Титаны»
24-летний кладовщик из Тулы покинул шоу «Титаны»
В Арсеньево из пруда достали тело женщины
В Арсеньево из пруда достали тело женщины
