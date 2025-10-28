  1. Моя Слобода
Житель Брянска признался тулячке в любви, а потом попытался изнасиловать

Теперь любвеобильный гражданин отправится в колонию общего режима.

В Туле уроженец Брянска признан виновным в покушении на изнасилование, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 14 июля обвиняемый познакомился с тулячкой на площади Московского вокзала. Мужчина попросил у женщины сигареты. У них завязалась беседа, которая плавно перетекла в распитие спиртного у дома на Красноармейском проспекте.

В какой-то момент обвиняемый признался собутыльнице в любви, после чего попытался её изнасиловать. Преступные действия мужчины прервали сотрудники полиции, проезжавшие мимо.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. 
 

сегодня, в 15:51
