В Тульской области потратят почти 10 млн рублей на обследование мостов

В списке 62 объекта, большинство из них — в Туле.

В Тульской области ищут подрядчика для диагностики мостов на региональных автомобильных дорогах. Стоимость контракта — 9,78 миллиона рублей. Тендер размещен на портале Госзакупок.

Веневский район, п. Мордвес, ул. Дружбы Мост р. Мордвески Белевский район, г. Белев, ул. Карла Маркса Мост р. Вырка г. Тула, ул. Пролетарская Путепровод ж/д г. Тула, ул. Доктора Гумилевской Мост р. Упы г. Тула, ул. Одоевское шоссе Мост р. Воронки г. Тула, ул. Скуратовская Путепровод ж/д г. Тула, Новомосковское ш. Автомобильная дорога г. Тула, ул. Советская Мост р. Упы г. Тула, ул. Советская — ул. Октябрьская Мост р. Упы г. Тула, ул. Щекинское шоссе Мост р. Воронки г. Тула, 1-й Лихвинский проезд Мост р. Воронки г. Тула, Китаевский проезд Мост р. Воронки г. Тула, Щекинское шоссе Путепровод ж/д г. Тула, ул. Шоссейная Путепровод ж/д г. Тула, Красноармейский проспект Мост р. Воронки г. Тула, ул. Павшинский Мост Путепровод ж/д г. Тула, между ул. Октябрьской и Советской Мост р. Упы г. Тула, ул. Путейская в районе ДЕПО Мост р. Воронки г. Тула, по направлению к н. п. Морозовка Мост р. Бежки г. Тула, ул. Кобзева Мост ручей г. Тула, Орловское шоссе Мост р. Воронки г. Тула, ул. Демидовская Плотина Путепровод ж/д г. Тула, ул. Демидовская Плотина Мост через реку г. Тула, ул. Октябрьская Путепровод ж/д г. Тула, ул. Баташевская Мост р. Тулицы г. Тула, ул. Болдина Путепровод ж/д г. Тула, ул. Рязанская Мост р. Упы; путепровод ж/д Одоевский район, а/д с. Болотское — с. Н. Жупань Мост р. Упы Одоевский район, от а/д Одоев — Щекино до с. Павловское — д. Мишенское Мост р. Упы Одоевский район от а/д Одоев — Щекино до д. Слободки Мост р. Упы Мост через реку Черепетку на а/д д. Своино — д. Воробьево Суворовского района Мост р. Черепетки Мост через р. Свободь на а/д автоподъезд к д. Варушицы Суворовского района Мост р. Свободь Алексинский район, ул. Городская Дорога Мост р. Оки Алексинский район, ул. Городская Дорога Мост р. Оки Алексинский район, ул. Тихая Мост р. Свинки Алексинский район, ул. Тихая Путепровод ж/д Алексинский район а/д от ул. Арматурной до ОАО «Алексинстройконструкция» Река Мышега Тульская область, г. о. Новомосковск, г. Новомосковск, ш. Комсомольское Путепровод ж/д Тульская область, г. о. Новомосковск, г. Новомосковск

а/д Грицово — Грицовский Мост р. Шат Богородицкий район, с. Малевка (участок дороги между слободой Бригада 3 и слободой Бригада 2) Мост р. Малевки Богородицкий район, а/д автоподъезд к д. Степановке Мост, ручей Гремячий Богородицкий район, г. Богородицк, пер. Садовый Мост, ручей б/н Богородицкий район, г. Богородицк, ул. 10 Армии Мост р. Уперты Богородицкий район, г. Богородицк, ул. Вязовская Мост р. Уперты Тульская область, Ясногорский район, а/д Новоклейменово — Ясногорск — Мордвес — д. Вашана Мост р. Вашаны Тульская область, Ясногорский район, а/д Тайдаково-Зыбино Мост р. Вакуньки Ефремовский район, а/д Рязань — Ряжск — Ал. Невский — Данков — Ефремов — Вязово — Солдатское — Костомарово — Красногорье — Козье Мост р. Красивая Меча Ефремовский район, а/д Мечнянка — Хомяково Мост р. Красивая Меча Ефремовский район, а/д Кукуй — Подлутово Мост р. Гоголь Ефремовский район, г. Ефремов, ул. Заречье Мост р. Красивая Меча Ефремовский район, г. Ефремов, ул. Свердлова Путепровод Ефремовский район, а/д Тормасово — Кочергинка Мост р. Вытемки Узловский район, г. Узловая, ул. Чкалова Мост р. Любовки Мост через р. Турдей у д. Лядовки автомобильной дороги Дон — Турдей в Воловском районе Тульской области река Турдей Мост через р. Турдей у п. Горного автомобильной дороги Дон — Турдей в Воловском районе Тульской области река Турдей Тульская область, Арсеньевский р-н, а/д Арсеньево-Литвиново Мост р. Исты Щекинский район, д. Ломовка Мост р. Невежи Щекинский район, д. Бегичево Мост р. Солова Щекинский район, с. Селиваново Мост р. Солова Щекинский район, с. Коровики Мост р. Казанки Плавский район, п. Белая Гора, ул. Лермонтова Мост р. Плавы Плавский район, г. Плавск, ул. Урицкого Путепровод ж/д

Подрядчику нужно будет выполнить замеры, визуальные осмотры и приборные обследования конструкций мостов, включая размеры, прочность бетона, толщину защитных слоев и антикоррозионных покрытий. Затем составить детальную дефектную ведомость, произвести расчет фактической грузоподъемности и оформить техническое заключение с рекомендациями по дальнейшему режиму эксплуатации.

Срок выполнения работ — с заключения контракта до 10 декабря 2025 года.