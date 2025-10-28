В Тульской области потратят почти 10 млн рублей на обследование мостов

В Тульской области ищут подрядчика для диагностики мостов на региональных автомобильных дорогах. Стоимость контракта — 9,78 миллиона рублей. Тендер размещен на портале Госзакупок.
В перечне указаны 62 объекта. Большая часть из них в Туле.
|
Веневский район, п. Мордвес, ул. Дружбы
|
Мост р. Мордвески
|
Белевский район, г. Белев, ул. Карла Маркса
|
Мост р. Вырка
|
г. Тула, ул. Пролетарская
|
Путепровод ж/д
|
г. Тула, ул. Доктора Гумилевской
|
Мост р. Упы
|
г. Тула, ул. Одоевское шоссе
|
Мост р. Воронки
|
г. Тула, ул. Скуратовская
|
Путепровод ж/д
|
г. Тула, Новомосковское ш.
|
Автомобильная дорога
|
г. Тула, ул. Советская
|
Мост р. Упы
|
г. Тула, ул. Советская — ул. Октябрьская
|
Мост р. Упы
|
г. Тула, ул. Щекинское шоссе
|
Мост р. Воронки
|
г. Тула, 1-й Лихвинский проезд
|
Мост р. Воронки
|
г. Тула, Китаевский проезд
|
Мост р. Воронки
|
г. Тула, Щекинское шоссе
|
Путепровод ж/д
|
г. Тула, ул. Шоссейная
|
Путепровод ж/д
|
г. Тула, Красноармейский проспект
|
Мост р. Воронки
|
г. Тула, ул. Павшинский Мост
|
Путепровод ж/д
|
г. Тула, между ул. Октябрьской и Советской
|
Мост р. Упы
|
г. Тула, ул. Путейская в районе ДЕПО
|
Мост р. Воронки
|
г. Тула, по направлению к н. п. Морозовка
|
Мост р. Бежки
|
г. Тула, ул. Кобзева
|
Мост ручей
|
г. Тула, Орловское шоссе
|
Мост р. Воронки
|
г. Тула, ул. Демидовская Плотина
|
Путепровод ж/д
|
г. Тула, ул. Демидовская Плотина
|
Мост через реку
|
г. Тула, ул. Октябрьская
|
Путепровод ж/д
|
г. Тула, ул. Баташевская
|
Мост р. Тулицы
|
г. Тула, ул. Болдина
|
Путепровод ж/д
|
г. Тула, ул. Рязанская
|
Мост р. Упы; путепровод ж/д
|
Одоевский район, а/д с. Болотское — с. Н. Жупань
|
Мост р. Упы
|
Одоевский район, от а/д Одоев — Щекино до с. Павловское — д. Мишенское
|
Мост р. Упы
|
Одоевский район от а/д Одоев — Щекино до д. Слободки
|
Мост р. Упы
|
Мост через реку Черепетку на а/д д. Своино — д. Воробьево Суворовского района
|
Мост р. Черепетки
|
Мост через р. Свободь на а/д автоподъезд к д. Варушицы Суворовского района
|
Мост
р. Свободь
|
Алексинский район, ул. Городская Дорога
|
Мост р. Оки
|
Алексинский район, ул. Городская Дорога
|
Мост р. Оки
|
Алексинский район, ул. Тихая
|
Мост р. Свинки
|
Алексинский район, ул. Тихая
|
Путепровод ж/д
|
Алексинский район а/д от ул. Арматурной до ОАО «Алексинстройконструкция»
|
Река Мышега
|
Тульская область, г. о. Новомосковск, г. Новомосковск, ш. Комсомольское
|
Путепровод ж/д
|
Тульская область, г. о. Новомосковск, г. Новомосковск
|
Мост р. Шат
|
Богородицкий район, с. Малевка (участок дороги между слободой Бригада 3 и слободой Бригада 2)
|
Мост р. Малевки
|
Богородицкий район, а/д автоподъезд к д. Степановке
|
Мост, ручей Гремячий
|
Богородицкий район, г. Богородицк, пер. Садовый
|
Мост, ручей б/н
|
Богородицкий район, г. Богородицк, ул. 10 Армии
|
Мост р. Уперты
|
Богородицкий район, г. Богородицк, ул. Вязовская
|
Мост р. Уперты
|
Тульская область, Ясногорский район, а/д Новоклейменово — Ясногорск — Мордвес — д. Вашана
|
Мост р. Вашаны
|
Тульская область, Ясногорский район, а/д Тайдаково-Зыбино
|
Мост р. Вакуньки
|
Ефремовский район, а/д Рязань — Ряжск — Ал. Невский — Данков — Ефремов — Вязово — Солдатское — Костомарово — Красногорье — Козье
|
Мост р. Красивая Меча
|
Ефремовский район, а/д Мечнянка — Хомяково
|
Мост р. Красивая Меча
|
Ефремовский район, а/д Кукуй — Подлутово
|
Мост р. Гоголь
|
Ефремовский район, г. Ефремов, ул. Заречье
|
Мост р. Красивая Меча
|
Ефремовский район, г. Ефремов, ул. Свердлова
|
Путепровод
|
Ефремовский район, а/д Тормасово — Кочергинка
|
Мост р. Вытемки
|
Узловский район, г. Узловая, ул. Чкалова
|
Мост р. Любовки
|
Мост через р. Турдей у д. Лядовки автомобильной дороги Дон — Турдей в Воловском районе Тульской области
|
река Турдей
|
Мост через р. Турдей у п. Горного автомобильной дороги Дон — Турдей в Воловском районе Тульской области
|
река Турдей
|
Тульская область, Арсеньевский р-н, а/д Арсеньево-Литвиново
|
Мост р. Исты
|
Щекинский район, д. Ломовка
|
Мост р. Невежи
|
Щекинский район, д. Бегичево
|
Мост р. Солова
|
Щекинский район, с. Селиваново
|
Мост р. Солова
|
Щекинский район, с. Коровики
|
Мост р. Казанки
|
Плавский район, п. Белая Гора, ул. Лермонтова
|
Мост р. Плавы
|
Плавский район, г. Плавск, ул. Урицкого
|
Путепровод ж/д
Подрядчику нужно будет выполнить замеры, визуальные осмотры и приборные обследования конструкций мостов, включая размеры, прочность бетона, толщину защитных слоев и антикоррозионных покрытий. Затем составить детальную дефектную ведомость, произвести расчет фактической грузоподъемности и оформить техническое заключение с рекомендациями по дальнейшему режиму эксплуатации.
Срок выполнения работ — с заключения контракта до 10 декабря 2025 года.