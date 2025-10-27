  1. Моя Слобода
Гаишники нашли виновника массового ночного ДТП в центре Тулы
Фото: телеграм-канал "Тула. Жесть"

Гаишники нашли виновника массового ночного ДТП в центре Тулы

Им оказался 24-летний водитель автомобиля Audi.

В ночь на 26 октября на пересечении улиц Пушкинской и Тургеневской, произошло ДТП с участием пяти машин. Неустановленный водитель въехал в 4 припаркованных автомобиля, среди которых Hyundai Solaris и Volkswagen Polo, а затем скрылся с места ДТП.

Виновник аварии был оперативно установлен и разыскан сотрудниками ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Туле. Им оказался 24-летний водитель автомобиля Audi.

В отношении молодого человека был составлен административные протокол по факту оставления места ДТП. Материалы дела переданы в мировой судебный участок для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

сегодня, в 18:32 +3
Событие
ДТПавариямассовое ДТПскрылся с места авариирозыскУГИБДД УМВД России по Туле
Место
Тула
Туляки спасли кота, почти месяц просидевшего в закрытой квартире
Туляки спасли кота, почти месяц просидевшего в закрытой квартире
Под Тулой водитель ВАЗа пошел на опасный обгон
Под Тулой водитель ВАЗа пошел на опасный обгон
