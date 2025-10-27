  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Невысокие, без кариеса, умирали в 32: антропологи выяснили, какими были люди времен Куликовской битвы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Невысокие, без кариеса, умирали в 32: антропологи выяснили, какими были люди времен Куликовской битвы
На фото раскопки 2012 г. на Грызловском могильнике. Фото «Куликова Поля».

Невысокие, без кариеса, умирали в 32: антропологи выяснили, какими были люди времен Куликовской битвы

Ученые музея-заповедника «Куликово Поле» поделились интересными фактами.

Антропологические исследования древнерусских погребений с Куликова поля выявили следующее:

  • Средний рост мужчины составлял 167 см, женщины были ниже — от 157 до 163 см.
  • Средний возраст смертности у мужчин был около 32 лет. Женщины жили в среднем до 28. Лишь 50% людей доживали до 50 лет.
  • Кариес у жителей Куликова поля почти не встречался.
  • В исследуемых костях найдено много брома. Это говорит о составе питьевой воды, а еще о том, что в рационе людей тех времен было много грибов.

Куликовская битва между русским войском и войском правителя западной части Золотой Орды Мамая произошла 8 сентября 1380 года.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 11:15 +1
Другие статьи по темам
Событие
Куликовская битваисследования
Погода в Туле 27 октября: дождливо и ветрено
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 27 октября: дождливо и ветрено
сегодня, в 07:00, 63 789 4
32 вражеских БПЛА уничтожены в Тульской области за ночь
Жизнь Тулы и области
32 вражеских БПЛА уничтожены в Тульской области за ночь
сегодня, в 07:48, 32 3472 -4
В Тульской области беременным школьницам и студенткам выплатят по 150 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
В Тульской области беременным школьницам и студенткам выплатят по 150 тысяч рублей
сегодня, в 09:20, 25 697 -5
В Тульской области уничтожили 8 украинских беспилотников
Жизнь Тулы и области
В Тульской области уничтожили 8 украинских беспилотников
вчера, в 23:28, 24 2507 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Фасуют булки грязными руками»: туляки пожаловались на антисанитарию в «Дикси» на Бундурина
«Фасуют булки грязными руками»: туляки пожаловались на антисанитарию в «Дикси» на Бундурина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.