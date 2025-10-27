Невысокие, без кариеса, умирали в 32: антропологи выяснили, какими были люди времен Куликовской битвы

Антропологические исследования древнерусских погребений с Куликова поля выявили следующее:
- Средний рост мужчины составлял 167 см, женщины были ниже — от 157 до 163 см.
- Средний возраст смертности у мужчин был около 32 лет. Женщины жили в среднем до 28. Лишь 50% людей доживали до 50 лет.
- Кариес у жителей Куликова поля почти не встречался.
- В исследуемых костях найдено много брома. Это говорит о составе питьевой воды, а еще о том, что в рационе людей тех времен было много грибов.
Куликовская битва между русским войском и войском правителя западной части Золотой Орды Мамая произошла 8 сентября 1380 года.