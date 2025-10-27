  1. Моя Слобода
«Единая Россия» провела тематические уроки по правилам дорожного движения для более чем тысячи школьников

Каждому первокласснику вручили памятку с правилами безопасности и яркий светоотражающий брелок.

С 20 по 24 октября в рамках федеральных партийных проектов «Единой России» «Безопасные дороги» и «Новая школа» депутаты областной и городской Дум организовали для первоклассников тематические уроки под названием «Дом-школа Дом», посвященные правилам дорожного движения. Было проведено 39 уроков, в которых приняло участие более 1000 юных туляков.

Представители партии рассказали детям о правилах безопасного движения на улицах города и микрорайонов, помогли выбрать оптимальные маршруты в школу и обратно домой. Уроки также включали обсуждение потенциальных опасностей, которые могут подстерегать детей на пути в учебное заведение, а также правила поведения с незнакомыми людьми.

— Основной целью проекта «Безопасные дороги» является сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий для участников движения, в том числе пешеходов и детей. Уверен, что проведение таких уроков для школьников поможет сохранить здоровье и жизни наших юных туляков. Безопасность ребят — это главное! — отметил депутат Тульской городской Думы, координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Алексей Ишутин.

Дети с интересом слушали, активно включались в обсуждение и отвечали на вопросы. В завершение тематических уроков каждому первокласснику вручили памятку с основными правилами безопасности, разработанную секретарем первичного отделения № 28 города Тулы Александром Романовым, и яркий светоотражающий брелок. Эти подарки сделают юных пешеходов более заметными для водителей в темное время суток.

— Наша главная задача — не напугать детей, а научить их быть внимательными и уверенными участниками дорожного движения. Практические знания, которые они могут применять каждый день, помогут сохранить им здоровье и жизнь, — подчеркнула заместитель председателя Тульской городской Думы, координатор партийного проекта «Новая школа» Дарья Герасимова.

Проведение таких уроков является важным направлением народной программы, а также вкладом в системную работу по снижению детского дорожно-транспортного травматизма и воспитанию ответственного поколения, которое с раннего возраста знает и соблюдает правила безопасности.

сегодня, в 11:35 −2
