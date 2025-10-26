  1. Моя Слобода
В новом тульском пространстве «Двор» обнаружили старинный подвал

В новом тульском пространстве «Двор» обнаружили старинный подвал

Предположительно, он использовался в качестве дворницкой или места для хранения дров.

В центре Тулы полным ходом идут работы по созданию нового городского пространства «Двор». В подземном помещении бывшего здания Учетного банка – шесть комнат, в которых авторы проекта нашли множество интересных артефактов. 

1.jpg

Предположительно, подвал использовался как хозяйственное помещение для прислуги, где складывали дрова и уголь или, например, спал дворник. Среди найденных в подвале старинных вещей – портрет юного партизана Саши Чекалина. Как выглядит подвал, смотрите в видео:

Его наличие позволяет предположить, что в советское время помещение могли приспособить под что-то вроде комнаты школьника — пространства, где ребята мастерили и играли в настольные игры.

3.jpg

Прямо напротив пространства «Двор» находится дом купца Платонова. Есть городская легенда, которая гласит, что в подземке этой усадьбы есть замурованная дверь, которая ведет в подвал нового пространства.

сегодня, в 11:20 +4
