Губернатор предупредил туляков, что обломки БПЛА могут содержать взрывчатку

В ночь на 26 октября Тульская область подверглась рекордной по количеству беспилотников воздушной атаке: в небе над регионом силами ПВО были сбиты 26 БПЛА. В связи с этим губернатор Дмитрий Миляев напомнил жителям о необходимости соблюдения правил безопасности:

«В результате падения БПЛА, на земле встречаются их обломки. Корпусные фрагменты сбитых беспилотников могут содержать взрывчатку. Приближаться к ним запрещено!

Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами. Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112».